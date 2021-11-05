В Панаме на тематической вечеринке в стиле южнокорейского сериала Игра в кальмара погибли пять человек. Об этом сообщило издание La Razon со ссылкой на заявление полиции.
Инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны. По данным правоохранителей, пять участников вечеринки были убиты и семеро ранены в результате стрельбы, устроенной членами враждующих банд.
Уточняется, что после того как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми.
В ходе спецоперации удалось задержать двух человек, предположительно связанных с инцидентом.