Курьезы фото + видео На вечеринке в стиле сериала "Игра в кальмара" погибли пять человек и быль ранены еще семеро

2021-11-05 21:34

В Панаме на тематической вечеринке в стиле южнокорейского сериала Игра в кальмара погибли пять человек. Об этом сообщило издание La Razon со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны. По данным правоохранителей, пять участников вечеринки были убиты и семеро ранены в результате стрельбы, устроенной членами враждующих банд.

Уточняется, что после того как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми.

В ходе спецоперации удалось задержать двух человек, предположительно связанных с инцидентом.

 

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