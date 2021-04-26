В Украине "лихорадит" курс доллара: эксперты назвали причины и озвучили прогноз

Движение курса доллара вверх-вниз связано с неспособностью украинских финансистов продать ОВГЗ и заявлениями российских политиков об отводе войск от границ с Украиной.
Об этом пишут "Сегодня" и "РБК-Украина".
На текущей неделе курс доллара "делал нервы" многим украинцам. В среду курс поднялся, в четверг опустился, а в пятницу опустился еще ниже, чем был неделю назад.
По словам экспертов, на движение курса доллара влияют несколько факторов:
провал Минфина на аукционе по размещению ценных бумаг в гривнах 20 апреля, когда ОВГЗ продали всего на 200 млн грн, или в восемь раз меньше, чем неделей ранее;
спекуляция со стороны некоторых игроков межбанка, которые сумели раскачать курс;
отвод российских войск от границы с Украиной.
Если первые факторы ослабляли гривну, то последний ее укрепил, поскольку снижение риска вторжения и эскалации вернуло инвесторов в национальную валюту и в украинский долг.
По словам Александра Охрименко, гривна не смогла сильно укрепиться, ведь ей помешал спрос на валюту со стороны импортеров автомобилей и бытовой техники.
"Механизм несложный: кто-то кому-то продает по высокому курсу мизерную партию валюты (до $10 тысяч), но это сразу повышает котировки. Покупатели, опасаясь дальнейшего роста, начинают заключать крупные сделки, что еще больше поднимает курс. А организаторы ажиотажа, они же продавцы валюты, на этом зарабатывают", – утверждает аналитик в общении с журналистами.
Эксперт Вадим Иосуб на следующей неделе прогнозирует незначительное снижение курса доллара к гривне. По его словам, американская валюта на межбанке будет торговаться на уровне 27,8 грн/$, а наличный доллар в банках - 27,7/27,9 грн/$.
"Доллар на межбанке и наличный доллар умеренно росли большую часть недели. Разворот произошел в четверг, когда РФ заявила об отводе войск от украинской границы. Гривна быстро отыграла у доллара около 0,5% и продолжила умеренное укрепление в пятницу", - продолжил аналитик.