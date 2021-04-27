Спорт Зинедин Зидан признал, что полуфинальный матч против "Челси" будет для "Реала"самым трудным в сезоне

2021-04-27 13:24

Легендарный футболист и главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан надеется, что его подопечные покажут свой максимум в полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Это самая трудная игра в сезоне, потому что она - следующая. Лига чемпионов - особенный турнир, но к настоящему моменту мы уже провели ряд важных матчей. Хотим завершить начатое дело, это наша главная цель. Это полуфинал.

Очевидно, нас ждет непростой матч. Мы должны быть бдительными, хорошо обороняться и стараться создавать моменты. Мы должны показать максимум, чтобы доставить "Челси" проблемы.

"Челси" хорошо справлялся со своими задачами в Лиге чемпионов и заслужил играть в полуфинале, равно как и "Реал". Это будет трудный, другой матч. У "Челси" тоже большой опыт участия в играх на этом уровне. До конца сезона остался всего один месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Желание выйти на поле и показать все на что мы способны мотивируют нас", - сказал Зидан перед матчем.

Напомним, матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Челси" начнется сегодня в 22:00.

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