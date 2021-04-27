Украина В Украине готовят новое повышение тарифов на электроэнергию - кВт/час взлетит до 3 грн

2021-04-27 13:43

Украинцев ожидает поэтапное повышение тарифов на электроэнергию. Решение будут принимать пошагово: в первую очередь стоимость кВт/час может вырасти с 1,68 до 2,2 грн. В целом же тариф нужно увеличить до 3 грн. Кроме того, примерно на 10% вырастут тарифы на газ.

Об этом в комментарии UBR заявил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Правительство в очередной раз не решилось отменить механизм, предусматривающий компенсации для энергогенерирующих компаний – положение о спецобязательствах (ПСО).

"Сейчас планируется продлить действие ПСО еще на 2 месяца – рассматривается такой проект решения правительства. Это означает неизменные тарифы для населения, которые сегодня так же неизменны на основании ПСО", – отмечает эксперт.

Сколько будет стоить электроэнергия

"По расчетам, цена должна быть больше 3 грн за кВт/ч. Однако ее надо подтягивать к 2-2,2 грн за кВт/ч, чтобы потребитель мог поэтапно воспринять такие увеличения", – спрогнозировал экс-министр.

Что будет с ценами на газ

Сегодня, когда устанавливается единая цена на весь год (годовой тариф), прогнозируется, что она может оставаться на текущем уровне или вырасти на 10%.

В зависимости от того, как сложится конъюнктура европейского рынка, ситуация на газовом рынке Украины для промышленных потребителей и т.п., будет, соответственно, определяться стоимость газового ресурса для ПСО, что идет на тепловую энергию.

С другой стороны, есть позиция Международного валютного фонда относительно исключения любых субсидий на рынке и предоставление адресных субсидий. Поэтому в положительном сценарии цена на тепло останется на текущем уровне или будет расти по цене газа.