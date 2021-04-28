Украина 28 апреля в Киеве ограничат движение на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана

2021-04-28 11:22

В Киеве 28 апреля до конца дня движение транспорта на съезде с ул. Гетьмана на просп. Победы будет ограничено.

Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев", информирует пресс-служба КГГА.

"С 07:00 до 24:00 28 апреля будет временно ограничено движение транспорта на съезде с ул. Гетьмана на просп. Победы", - говорится в сообщении.

Движение ограничат в связи с выполнением работ по укладке асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектом, после устройства сетей газопровода на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах.