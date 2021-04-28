Парковки в Киеве вновь станут платными

В столице после ослабления карантина в Киеве парковки вновь станут платными. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.
Так, на время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.
"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - заявил он.
По словам мэра столицы, в Киеве наблюдает положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки.
"Развитие культуры парковки в столице способствовала внедрена политика эвакуации, направленная прежде всего на безопасность и комфорт киевлян - как на дорогах, так и на тротуарах", - подчеркнул он.