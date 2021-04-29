Украина Полицейским могут разрешить электрошокеры, их работу они проверят на себе

2021-04-29 21:20

Министерство внутренних дел предлагает расширить полномочия полицейских по использованию электрошокеров. Каждый полицейский, который пройдет обучение по его использованию, испытывает устройство на себе.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Он отметил, что Верховная рада сегодня будет рассматривать соответствующий законопроект №4375, который позволит применение электрошокеров для задержания лиц, оказывающих злобное физическое сопротивление, вооруженное сопротивление полицейским или для задержания преступника, который пытается убежать.

По словам замминистра, закон позволит правоохранителям не применять оружие в случае прямой угрозы их жизни и здоровью, а использовать электрошокер.

"Электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира, в том числе в США и Европе. Для меня, как и для многотысячного коллектива патрульных полицейских, является не понятным то огромное сопротивление, которое оказывают сейчас отдельные народные избранники, или даже целые фракции", - заявил замглавы МВД.

Геращенко подчеркнул, что проект предусматривает использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление правоохранителям.

"Каждому полицейскому, который пройдет обучение как законно и правильно использовать электрошокеры, будет предложено получить удар током для того, чтобы знать, что это такое на собственном опыте. Каждый факт применения электрошокеров будет проверяться как руководством полиции, так и прокурором", - заверил замминистра.

Он подчеркнул, что права граждан от незаконного использования этого спецсредства будут защищены законом.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности не рекомендует расширять полномочия полиции по использованию электрошокера. Речь идет о законопроекте №4375.