Украина Главная скандалистка Банковой Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, но в Офисе президента остается

2021-04-30 17:29

В Офисе президента началась реорганизация коммуникационной работы, необходимость в которой назрела уже достаточно давно. По вполне очевидным причинам, среди которых далеко не один провал информационных кампаний, на Банковой все же решились на перемены.

В аккурат перед Пасхой советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил СМИ, что в рамках так называемой реорганизации покидает свою должность пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Напомним, именно с ее именем связаны неоднократные смешные и нелепые ситуации, которые в последнее время имели место в ОП.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям", – заявил Подоляк.

Стоит отметить, что в ОП не намерены терять столь ценный кадр (см. фото выше). Уже известно, что Мендель конечно же останется в ближайшем окружении Владимира Зеленского, правда уже в несколько другом амплуа.

Юлия Владимировна сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ (получит статус советника по коммуникации). У Зеленского уверены, что в этом она более эффективна.

Далее позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена.

Напомним, Юлия Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ, 112 Украина и Интере. Несколько лет сотрудничала с The New York Times и рядом других западных изданий.

3 июня 2019 года Мендель была назначена пресс-секретарем президента Зеленского. Всего через несколько дней после назначения она попала в первый скандал. В эфире телеканала «1+1» она заявила, что бывают случаи, когда украинские военные поддаются на провокации и стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

Но главными "достижениями" Юлии Мендель стали нападения на журналистов, из-за чего против нее ополчился Национальный союз журналистов. Спустя всего пару месяцев после назначения она угодила в скандал, оттолкнув журналиста проекта "Схемы". Объяснила свой неадекватный поступок она просто, мол журналисты не должны нарушать безопасность первого лица и обязаны «быть цивилизованными».

Отличилась Мендель и на международной арене. В том же 2019-м она практически оттянула от президента во время проведения "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве представителя зарубежного СМИ - Кристофера Миллера.

Представители украинских медиа настолько крепко "полюбили" Юлию Мендель, что даже назвали ее фамилией международную единицу измерения глупости (1 мендель).

Стоит также отметить, что сама Мендель к такому отношению к себе относится весьма стойко и со здоровой долей иронии. На своей странице в Соцсети она даже выставляла все собранные фейки, приколы и шутки о себе.

При этом за ней постоянно приключаются скандалы, она то и дело позволяет себе грубости и неуместные для ее статуса шуток в интернете. В частности, Мендель поругалась в Соцсети с экономистом и старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом из-за статьи о том, что Владимир Зеленский готов бросить вызов любому олигарху.

Как сообщает Нromadske, Юлия Мендель обходится украинским налогоплательщикам в круглую сумму. Например, в июне 2020 года она заработала более чем в полтора раза больше, чем сам президент. В целом за год Мендель задекларировала 684 048 грн заработка. Она указала, что в декабре приобрела легковой автомобиль Suzuki Vitara 2020 года выпуска за 605 900 грн. В то же время для того, чтобы приобрести автомобиль, госслужащая взяла кредит на 388 901 грн. Также пресс-секретарь президента указала, что владеет квартирой площадью 48,5 м², которую приобрела в 2018 году за 1 млн 215 тысяч грн. Кроме того, Мендель взяла кредит на жилье — 681 087 грн. Согласно декларации, она погасила кредит и 111 тысяч грн процентов по займу.