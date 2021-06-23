Политика Стало известно имя нового пресс-секретаря Зеленского - назначение будет в ближайшие два дня

2021-06-23 13:24

В ближайшие два дня президент Украины Владимир Зеленский может назначить нового пресс-секретаря. Сейчас в Офисе президента делают выбор между двумя кандидатами. 

"Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова", -  сообщил информированный источник в комментарии "РБК-Украина".

Отметим, что Сергей Никифоров и Александр Бондаренко на сегодня работают журналистами. Никифоров - ведущий новостей на общенациональном канале "Украина 24", Бондаренко ранее был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо".

Напомним,  в апреле этого года стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении с должности. Однако она сразу же получила новую работу в Офисе президента, будет отвечать за связи с иностранными СМИ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Журналисты рассказали, сколько украинские олигархи зарабатывают в России

2021-06-22 13:11

В Кремле подтвердили согласие Путина на встречу с Зеленским. Но никакой конкретики нет

2021-06-17 17:00

У Зеленского уверены, что Байден и Путин не достигли конкретных договоренностей

2021-06-17 09:21

Сколько народных депутатов сейчас могут попасть под действие закона об олигархах

2021-06-14 12:22

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно имя нового пресс-секретаря Зеленского - назначение будет в ближайшие два дня

2021-06-23 13:24

Путину стало страшно! РФ запросила США отменить военные учения Sea Breeze-2021 в Черном море

2021-06-23 12:40

Венгрия открыла границу для граждан всех соседних стран кроме Украины

2021-06-23 11:01

Меркель пригласила Зеленского в Берлин обсудить ситуацию на Донбассе

2021-06-22 21:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Стало известно имя нового пресс-секретаря Зеленского - назначение будет в ближайшие два дня 2021-06-23 13:24
Путину стало страшно! РФ запросила США отменить военные учения Sea Breeze-2021 в Черном море 2021-06-23 12:40
Венгрия открыла границу для граждан всех соседних стран кроме Украины 2021-06-23 11:01
Меркель пригласила Зеленского в Берлин обсудить ситуацию на Донбассе 2021-06-22 21:00