Политика Стало известно имя нового пресс-секретаря Зеленского - назначение будет в ближайшие два дня

2021-06-23 13:24

В ближайшие два дня президент Украины Владимир Зеленский может назначить нового пресс-секретаря. Сейчас в Офисе президента делают выбор между двумя кандидатами.

"Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова", - сообщил информированный источник в комментарии "РБК-Украина".

Отметим, что Сергей Никифоров и Александр Бондаренко на сегодня работают журналистами. Никифоров - ведущий новостей на общенациональном канале "Украина 24", Бондаренко ранее был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо".

Напомним, в апреле этого года стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении с должности. Однако она сразу же получила новую работу в Офисе президента, будет отвечать за связи с иностранными СМИ.