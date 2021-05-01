Украина Новый закон о ЖКХ повлияет на договора, оплату коммуналки и право собственности на придомовую территорию

2021-05-01 15:00

1 мая 2021 вступает в силу Закон № 1060-IX по урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», данный документ внес изменения и в другие законы.

В частности в законе «О жилищно-коммунальных услугах» изменено определение внутридомовых систем. Теперь в это понятие включены механическое, электрическое, газовое, сантехническое и другое оборудование в доме, обслуживающее более одного жилого и / или нежилого помещения. В последнее понятие входят коммуникации к оборудованию потребителя, автономное теплоснабжение, бойлерные и элеваторные узлы, вентиляционные каналы и каналы дымоудаления, лифты распределительные электрощиты, оборудование противопожарной безопасности.

Также в этом законе прописано право потребителя оплачивать одной суммой ежемесячную плату за коммунальные услуги. Однако сюда не входит доставка и распределение газа, а также электроэнергия. Детализацией платы в счетах потребителей теперь буду заниматься поставщики коммунальных услуг.

Кроме того, уборка придомовой территории многоквартирного дома, которая не оформлена в собственность, будет включаться в смету расходов на содержание дома только с согласия потребителей, а также после согласования в органах местной власти площади и границ территории. Отметим, что это положение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Сообщается также, что закон изменил порядок заключения договоров на предоставление услуг ЖКХ.

Так, по решению совладельцев многоквартирного дома договор может быть индивидуальным, коллективным, а также может быть в виде договора о предоставлении коммунальных услуг по коллективным потребителем, заключаемого с объединением совладельцев многоквартирного дома или другим юридическим лицом. Последний объединяет всех совладельцев такого дома и в их интересах заключает соответствующий договор.

Модель организации договорных отношений по каждому виду услуг ЖКХ выбирают совладельцы многоквартирного дома. Отметим, что сюда также не входят услуги по доставке газа и электроэнергии, а модели договорных отношений по различным видам услуг могут быть разными.

Согласно закону исполнители не могут изменять условия договоров. Любое внесение изменений согласно нормам закона будет считаться ничтожным. Однако исполнители имеют право досрочно расторгнуть договор, предупредив потребителей не позднее, чем за два месяца до расторжения.

Так, в законе прописано, что плата за коммунальные услуги по договору с обслуживанием внутридомовых систем включает: плату за саму услугу исходя из тарифов, плату за абонентское обслуживание, плату за техобслуживание и ремонт внутридомовых систем.

Отметим, что все льготы и субсидии на услуги по содержанию многоквартирных домов будут выплачиваться потребителям до конца срока действия договора с исполнителем.

В то же время в законе прописано право доступа в помещение дома для проведения техобслуживания внутридомовых систем для представителей исполнителя, с которым подписан соответствующий договор, а владелец или совладелец обязан предоставить сотруднику доступ в помещение дома.

Законодательством устанавливается порядок предоставления такого доступа и ответственность собственника (сособственников) многоквартирного дома за его непредоставление.

Доступ к жилью для осуществления технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим законом.

Управляющий и коммунальщики получат право пересылать жалобы жителей жилья друг другу.

Все ОСМД будут размещать на своих официальных сайтах информацию о решениях, принятых их собранием.

В то же время с момента вступления в силу закона № 1060-IX Кабмин должен в течение 6 месяцев разработать и внести в Раду законопроекты, которые:

Внесут изменения в законодательные акты относительно госконтроля в сфере услуг ЖКХ. В частности должен быть создан контролирующий орган в сфере ЖКХ.

Внесут изменения в Земельный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, законы Украины "О государственном земельном кадастре", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений", "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" относительно права совладельцев многоквартирного дома на получение в пользование или собственность участков, где расположен дом, а также зданий, сооружений и придомовой территории, относящихся к нему.

Кроме того, Кабмин обязан утвердить порядок списания многоквартирных домов с баланса центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий и др. В частности касается домов, которые не были включены в уставный капитал, но числятся на балансе.

Согласно нормам закона до 1 августа операторы ГРС должны проинформировать жильцов газифицированных домов о необходимости заключения договора на техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Данную информацию компании должны разместить на квитанциях об оплате, в личных кабинетах потребителей на сайтах, а также на информационных стендах домов.

Границы земельных участков государственной или коммунальной собственности, где расположен многоквартирный дом, должны быть сформированы органами госвласти до 31 декабря 2021 года.