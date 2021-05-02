Неприятные "сюрпризы" на природе: как уберечься от клещей и в чем их опасность

Карантин привнес в жизнь каждого человека много изменений. Так, наши любимые места - кино, кафе, торговые центры - уступили прогулкам в парке и поездкам на природу. А тут еще и майские грядут.
Все бы ничего, вот только новости просто пестрят информацией о настоящем нашествии клещей.
О том, чем чревата встреча с этими членистоногими, и как уберечься от неприятных последствий.
В чем же опасность?
Как правило, сезон клещей припадает на апрель-май, что как раз совпадает с наступлением первых теплых дней, и на прогулку так и тянет.
Клещ - переносчик инфекционных заболеваний. По количеству передаваемых инфекций он занимает второе место после комара.
Самыми известными заболеваниями являются энцефалит и боррелиоз - болезнь Лайма.
Обе эти болезни очень опасны для людей. Вот только если болезнь Лайма более податлива к лечению, то энцефалит способен привести к необратимым последствиям - инвалидности, параличу и смертельному исходу.
Заразиться клещевым энцефалитом могут даже те люди, которые никогда не выезжают на природу в лес. Более того, намного чаще опасны именно те паукообразные, которые встречаются в садах, парках.
Интересно!
Вопреки распространенному мнению, клещи не поднимаются выше 75см, поэтому с деревьев они не "прыгают". Они переползают с ветки на ветку, могут прятаться в букетах, траве, кустах.
Как уберечься?
Конечно же, 100-процентной гарантии, что при выполнении всех рекомендаций клещи будут "обходить вас стороной" нет, но существенно снизить риск вы можете и должны!
Перед выходом на природу убедитесь, что одежда полностью скрывает тело - это уменьшает риск того, что клещ, попав на человека, успеет укусить.
Не забывайте о головных уборах - спрятаться маленькому клещу в волосах очень просто, а обнаружить его на голове вовремя практически невозможно.
При походах в лесу периодически осматривайте друг друга на наличие незваных попутчиков.
Эффективной профилактикой также являются репелленты - химические спреи и аэрозоли (по типу средств, отпугивающих комаров).
Во время прогулок и пикников не садитесь непосредственно на непокрытую ничем траву, поскольку клещи обитают именно в траве.
Дома проведите детальный осмотр. Обратите особое внимание на шею, подмышки, паховую область, ушные раковины.
Пик активности клещей и заражения инфекционными заболеваниями приходится на май-июнь. Наиболее агрессивны они в теплые дни.
Что делать, если вы нашли на себе клеща
Если все меры не помогли, клеща нужно осторожно извлечь. И как можно скорее!
Однако, мазать членистоногого растительным маслом или бензином нельзя!
Проще всего обратиться к врачу, если же такой возможности нет, извлекать придется самостоятельно. Специальные приспособление продается практически в каждой аптеке.
Старайтесь не повредить хоботок. Сделайте петлю из нитки, накиньте ее на место присасывания клеща, сведите концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно прокрутите. Чтобы было немного проще, врачи рекомендую приложить рядом с местом укуса кусочек льда.
Важно! В идеале отнести извлеченного клеща в лабораторию, чтобы убедиться в том, что он не наградил вас опасными инфекционными болезнями.
После извлечения внимательно следите за своим самочувствием. Зуд и саднение появляются только спустя 6-12 часов. Само заболевание начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой, мышечными болями. Может сильно болеть спина или шея. При любом из этих признаков - немедленно к врачу!