Украина В Украине ударят серьезные заморозки в мае: какие области в зоне риска

2021-05-03 17:40

 

В ночь на вторник, 4 мая, в Украине после установившегося на Пасху тепла в западных, северных и центральных областях снова ударят заморозки.

На юге и востоке заморозков не будет, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается от +2 до +6 градусов, в восточных областях и в южной части теплее - +6 +12 градусов.

Днем 4 мая прогнозируется от +10 до +15 градусов, на Донетчине, Луганщине и в южной части теплее - +12 +17 градусов.

В большинстве областей будет светить солнце, однако на севере страны днем возможны небольшие дожди.

"В Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной, +3 +5 градусов. В окрестностях возможные заморозки на почве 0-2 градуса. Днем в столице потеплеет, но так себе: максимально близко +12 градусов. Какие-то серьезные осадки - вряд ли", - пишет синоптик.

Диденко добавила, что с 10 мая в Украину ворвется настоящее тепло - столбики термометров будут показывать выше +20 +25 градусов.

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