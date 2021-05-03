Спорт Челси - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

2021-05-03 19:40

5 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Челси" и испанский "Реал". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Челси" предлагается коэффициент 2,20. На успех "Реала" можно поставить с коэффициентом 3,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,30.

В первом матче в Мадриде "Реал" и "Челси" сыграли вничью со счетом 1:1, поэтом фаворитом в борьбе за выход в финал является английский клуб. На проход "Челси" можно поставить с коэффициентом 1,61. Выход "Реала" в финал Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 2,32.