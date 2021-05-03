Украина Непростой период: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

2021-05-03 20:20

Наступила непредсказуемая неделя, которая потребует внимательности от представителей большинства знаков Зодиака. О том, как без потерь пройти период до 10 мая, читайте в эксклюзивном гороскопе, составленном профессиональным астрологом Ксенией Базиленко.

Эта неделя будет очень интересной благодаря Урану. Она будет весьма непредсказуемая своими событиями. Эти события будут крутиться вокруг всего: природы, погоды, нашего настроения и заденут они два аспекта — это денежные вопросы и любовь.

Овен

Для Овнов эта неделя будет сосредоточена на финансовых вопросах, и здесь надо быть очень осторожными. Дело в том, что эта неделя принесет вам немало интересных сюрпризов, и вы можете встретить очень интересные предложения. Вам могут предложить интересные инвестиции, к вам могут прийти очень интересные люди, но лучше пока воздержатся. Дело в том, что вы на этой неделе, особенно в первой ее половине, можете допустить очень большую, роковую ошибку, которая принесет большие проблемы. Не стоит сейчас ни в коем случае заниматься кредитованием, вложением финансов в новые и, как вам кажется, привлекательные проекты. Не стоит доверять новым людям, воздержитесь пока от этого, чтобы не допустить этой роковой ошибки. На этой неделе все-таки праздники, а потому вам лучше расслабиться и посветить себя своим родным, близким. Подумайте в конце концов о чем-то приятном, божественном и высоком.

Особенно сложный период для тех Овнов, которые работают в таких сферах, что касаться финансов, банковских структур, кредитования, страхования. В этих сферах может быть достаточно много проблем. Поэтому отложите пока свои дела и посветите это время себе. Таким образом эта неделя может быть для вас очень удачной, также это интересные встречи и невероятно хорошая информация. Прекрасное время для учёбы, приобрести какие-то новые навыки, интересные знания, возможно, вы ещё раз займетесь иностранными языками, которые в самый раз подтянуть. А еще очень важно чтобы вы знали, что это прекрасное время для того, чтобы встретиться со своими родственниками, братьями, сестрами и провести с ними время. Неплохой период для тех Овнов, которые являются руководителями, в этот период в конце недели вы можете сделать ряд правильных решений. Для вас сейчас достаточно неплохо заниматься расширением, подумать о том, как вы на следующей неделе приступите к новым каким-то возможностям и можете каким-то образом расширить свои полномочья.

Когда вы будете проводить время с родными и близкими или друзьями, что будет правильно, вам не стоит затевать один разговор — о деньгах. Просьба занять в долг может привести к крупным и долгим ссорам. Лучше это время посвятить приятным разговорам и добрым отношениям друг к другу.

В любви для одиноких Овнов наступает хороший период. Вас ожидают очень интересные знакомства. А вот у семейных Овнов могут возникнуть проблемы в общении, если вы опять-таки заденете денежные вопросы. Лучше их отложить, а говорить о чем-то другом, приятном. Проведите время, отдыхая вместе на природе, и обязательно побольше романтики.

Эта неделя - прекрасное время для выходов на природу. Расслабьтесь, проведите время в медитации, в релаксе. Хотя вам это и несвойственно. Если для вас релакс - это все-таки движение, например, бег, то занимайтесь.

Телец

Тельцы, для вас - очень интересный период, потому что вы начнете погружаться в себя и задавать вопросы, что же я хочу? Что мне делать? Куда мне развиваться? Вы начнете заниматься самокопанием, но не стоит в это углубляться, оставьте себя в покое. Для Тельцов вообще этот месяц невероятно важен в жизни, потому что слишком много жизненных перемен вы почувствуете в своей судьбе, и они будут очень интересные, но одновременно могут быть не совсем лёгкими. Вы будете постоянно центром внимания, и эта неделя не будет этому исключением. Поэтому все ровно все окружающие будут от вас что-то хотеть, привлекать ваше внимание и постоянно предлагать какие-то интересные варианты развития как делового, так и личностного. Но будьте осторожны, посмотрите внимательно, кого вы сейчас притягиваете. К сожалению, на этой недели могут появиться люди, которые могут к вам не очень хорошо отнестись в будущем. Сейчас великолепная неделя для того, чтобы заняться образованием или наоборот - расслабиться и отдыхать. Вы можете на этой неделе наслаждаться общением, новыми знакомствами, интересными информационными возможностями. Хорошо для тех Тельцов, которые работают в СМИ, занимаются информационными направлениями, торговлей информацией. Неделя подходит для групповых занятий. Это могут быть какие-то лекции, форумы, семинары, и вы будете достаточно популярны. Будьте только осторожны в финансах: на этой неделе могут поступить интересные финансовые предложения, которые ещё не известно, чем закончатся. Не стоит покупать что-то крупное, особенно дома, дачи, земельные участки. Воздержитесь пока от этого.

Что касается здоровья, вас могут беспокоить головные боли. Поэтому не перенапрягайтесь — отдых самое лучшее, что может быть на этой неделе. Женщинам ни в коем случае на этой неделе не стоит заниматься серьезными косметологическими процедурами. Обязательно отложите их, потому что может быть абсолютно непредсказуемый эффект.

В любви для семейных Тельцов прекрасный период, он будет легкий, приятный. Проведите вместе выходные, наслаждайтесь отношениями. Одиноким Тельцам нужно быть крайне осторожными, особенно в первой половине этой недели — хорошенько рассмотрите того избранника, с которым вы собираетесь встречаться.

Близнецы

На этой неделе Близнецам захочется все изменить. Им захочется динамики, общения, но на деле все может быть совершенно по-другому, они могут быть в совершенно расслабленном состоянии и очень радоваться праздникам. Отдохните, побудьте дома, разберитесь немножечко в себе. Вторая половина недели может быть очень удачной в финансовом плане. У вас действительно могут быть очень интересные проекты финансовые, вы можете делать даже какие-то вложения, но не раньше четверга. Во второй половине недели вы можете ожидать повышения заработной платы, возможно, премию, возращения долгов. Хорошее время для Близнецов, работающих в СМИ, информационных направлениях, медицине, государственных структурах, а также тех, кто работает в промышленности. Вообще постарайтесь в первой половине недели сэкономить свои силы для того, чтобы во второй активно зарабатывать деньги.

Что касается любви, то у одиноких Близнецов будет настолько невероятное желание влюбиться, что они могут уйти в поток каких-то романтических отношений, но будьте избирательными. Что касается семейных Близнецов, то у вас появятся интересные возможности в общении, совместных интересных проектах. Но могут возникнуть подозрения к своей второй половинке, потому, возьмите себя в руки.

Что касается здоровья Близнецов, то будьте очень осторожны на этой неделе со спиртным, не стоит этим увлекаться. Вам очень хорошо подойдут массажи. Слабыми на этой неделе будут ноги, поэтому, чтобы не было болей, варикоза, отечности, закажите себе массаж, или частые пешие прогулки. Спорт также будет вам в помощь.

Рак

Дорогие Раки, на этой неделе вам захочется полностью нырнуть в работу, начать новые проекты, заняться новыми начинаниями, но делайте это лучше на бумаге. Потом, когда начнется новая Луна, вы можете все эти проекты успешно воплотить в жизнь. Планируйте, думайте. Дело в том, что, если вы будете сейчас что-то делать, возможно, вы не найдете поддержки. На поддержку друзей на этой неделе не стоит рассчитывать, лучше вместе с ними отдыхать. Также могут возникнуть какие-то сложности, особенно финансовые. На этой неделе не стоит вкладывать, инвестировать в какие-то новые начинания, проекты. Просто подождите. Но именно сейчас к вам могут прийти интересные люди. Опять-таки, это будет соблазн. Не стоит соблазняться новыми предложениями, какими-то идеями. Пока воздержитесь от этого. Отдыхайте, набирайтесь сил, общайтесь и придумывайте. Это прекрасное время, когда вы можете навести порядок у себя дома, встретиться со всеми родственниками, посетить свою дачу, а может быть - просто красивые места. Если у вас будет желание поехать куда-то далеко, пожалуйста, ведь эти поездки тоже принесут вам большое удовольствие. Берите с собою свою семью. Все удачно будет складываться у тех Раков, которые будут заниматься дальними поездками, туризмом, общением и контактами с иностранцами. Также этот период хорош для всех Раков, которые задействованы в образовательной системе, СМИ.

В любви для семейных Раков - очень хороший период, спокойный, душевный. Что касается одиноких Раков, то здесь может быть много иллюзий в любви. Вы можете встречать новых людей, и придумывать истории, которые совершенно с ними не связаны. Не придумывайте себе принцев и принцесс. Смотрите на этой неделе на своих избранников совершенно трезво.

Что касается здоровья, то ваше слабое место на этой неделе — это низ живота. Постарайтесь правильно питаться, больше двигаться, будьте на свежем воздухе, отдыхайте.

Лев

У Львов продолжается сложный период. Особенно у тех, кто является руководителем и очень ответственный. От вас будет очень многое зависеть, и самое главное на этой неделе - не допустить роковых ошибок. Вам придется принимать разные интересные решения, важные решения, возможно, это будет касаться каких-то территориальных вопросов, или финансовых. Не стоит на этой неделе вам делать каких-то резких шагов. Сто раз подумайте и один раз отрежьте. Поэтому постарайтесь на этой неделе быть внимательными к каждому вашему шагу. Проявляйте себя достаточно дипломатично. Всем остальным Львам могут поступить очень интересные предложения по работе, возможности повышения. Но всё-таки на этой неделе лучше отложить эти вопросы и вернутся к ним на следующей неделе. А сейчас вам лучше качественно отдохнуть, посвятить свое время родным, подумать о духовном. Также слабое место - это ваш партнер, не стоит сейчас на них рассчитывать. Вы можете увидеть их истинное лицо, поэтому, если вы будете принимать любые решения, то принимайте их самостоятельно. А если вопрос возникнет в том, что вам нужны будут какие-то партнёры, компаньоны, то опять-таки - не время.

А вот для профессионального роста, для того, чтобы просто показать, насколько вы хороший специалист, приобрести какие-то знания в своей профессии, - самое время. Хорошо будут идти дела у Львов в таких направлениях, как медицина, государственные вопросы, также это может быть аграрное направление, это могут быть производственные и разные другие направления. Непростой период для Львов, которые владеют собственным бизнесом — будьте бдительны и не совершите ошибок.

Что касается здоровья, то у Львов будет не очень хорошая неделя. Особенно это касается сердечно-сосудистой деятельности и области спины. Тем, кто страдают такими недугами, стоит уделить себе больше времени и провести какую-нибудь медицинскую профилактику. Побольше двигайтесь, занимайтесь спортом, отдыхайте.

Что касается любви, то для одиноких Львов - очень замечательный период, период любви. Но опять-таки, будьте внимательны, с кем вы знакомитесь. В первые три дня недели не живите иллюзиями. Что касается семейных Львов, то здесь нужно серьезно уделить время своей второй половинке. Вы можете настолько быть эмоционально перегружены, что все это может вылиться на самых родных и близких. Поэтому уделите время и обязательно будьте терпеливы.

Дева

У Дев - достаточно напряженная неделя. У всех, кто работает в иностранных компаниях, или имеют каких-то партнёров за рубежом, - очень непростой период. Здесь очень важно быть дипломатичными, строить отношения на доверии, иначе могут быть проблемы. Есть вероятность, что если вы очень жестко поведете себя на переговорах, или будете вести себя нетактично, то просто разорвёте с ними отношения. Для Дев, которые занимаются туризмом или торговлей, импортом-экспортом, эта неделя будет очень интересной. Но могут возникать трудности. Например, будут откладываться какие-то поездки, или могут быть задержки с поступлением товара, к этому надо относиться спокойно. Также это касается тех Дев, которые работают в системе образования. Безусловно, такой сложный долгий период уединения очень сильно повлиял на наше образование. Дело в том, что онлайн - не привычный для нас и, конечно же, накопившаяся усталость у преподавателей может вылиться в срывы потом на своих учеников и студентов. Будьте осторожней. Что касается студентов и всех учащихся, - на этой неделе будет очень сложно воспринимать какую-либо информацию. Поэтому постарайтесь или прилежно учиться, или проявляйте смекалку. У тех Дев, которые работают в СМИ, в разных информационных направлениях эта неделя будет безумно загружена совершенно разной информацией, она может быть взрывной, опасной, а может быть даже неправдивой. В этом всем вам придется обязательно разобраться. Будьте осторожны и берегите себя и свою нервную систему. Всем Девам на этой неделе придётся слушать различные новости. Пожалуйста, держите себя в руках, и может быть, стоит больше отдохнуть, уделить внимание своим родным и близким и просто научиться радоваться и отдыхать.

На этой неделе Девам также стоит перенести поездки, потому что они могут быть достаточно опасными. Поэтому воздержитесь от дальних поездок. Некоторые Девы от усталости, от эмоциональных перенапряжений захотят сменить работу. Не стоит этого пока делать, воздержитесь, просто отдохните. Поддержкой вам будут ваши родные, близкие, дети. Постарайтесь с ними провести больше времени. Если у вас накопились какие-то трудные вопросы, посоветуйтесь с ними, это будут для вас самые лучшие советчики.

На этой неделе Девам очень важно не переедать, слабая область — это желудочно-кишечный тракт, а также проблемы могут возникнуть со спиной. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожными, когда вы будете много работать на своих дачах, участках. Лучше не перенапрягаться и обязательно наладьте свое питание.

Что касается любви, то эта неделя для многих Дев может оказаться просто судьбоносной. Это касается одиноких Дев — уделите внимание своей личной жизни. Семейным Девам самое время наслаждать отношениями, отдыхом и хорошо проводить вместе время.

Весы

На этой неделе вы захотите пойти на риск, что абсолютно не свойственно вашей природе. А заставить вас может ваше финансовое положение. Это могут быть как какие-то странные идеи или интересные проекты, которыми могут вас заманить. Также это может быть что-то связанное с кризисом, который мы сейчас все переживаем. Не стоит на этой неделе финансово рисковать — откажитесь брать кредит, рассрочку, брать в долг. На этой неделе лучше заняться работой. Работайте и повышайте свой профессионализм. Делайте то, что делаете всегда, но, безусловно, в праздники качественно отдыхайте. Ваше трудолюбие принесет невероятный успех, если не на этой неделе, так на следующей. Хорошее время для тех Весов, которые работают в сфере медицины, инженерных направлениях, любых технических направления, информационных — вас будет ждать успех. Постарайтесь закончить дела, ведь сейчас убывающая Луна. Стоит заняться домом, навести порядок, избавиться от всего ненужного, заняться дачными вопросами. Хорошее время, чтобы встретиться с родственниками, уделить им свое время. У Весов, которые живут вдалеке, возникнет невероятное желание съездить в родные края. Сделайте это и посетите всех своих родных и близких.

Что касается любви, то у семейных Весов - достаточно спокойный период, когда вы можете хорошо проводить время вместе и заняться общими домашними делами. А вот что касается одиноких Весов, - здесь могут быть невероятные страсти, желание в чем-то подозревать, желание бесконечно выяснять отношения. Будьте осторожны, это может привести к разладу отношений, вы можете потерять своих любимых. Будьте спокойнее. Что касается здоровья, то может быть очень напряжена нервная система. Поэтому совет — спокойствие, расслабление и главное — уделите время своему сну. Если он нарушен, то старайтесь гулять перед сном, думать о хорошем, посвятите время самим себе.

Скорпион

Для вас эта неделя может быть весьма показательной. Что касается вашего окружения, особенно ваших партнеров как по бизнесу, так и в личных отношения, то именно эта неделя проявит их истинное лицо. И случится это в том случае, если вы будете в достаточно спокойном состоянии. Вы сможете разобраться, кто вас окружает и стоит ли продолжать отношения. А если вы проявите свой норов, если вы будете в состоянии нервного напряжения, может случиться так, что вы разладите отношения и не поймете, зачем вы это сделали и что на самом деле произошло. Также это не самое хорошее время, чтобы заводить новые знакомства в бизнесе, а особенно искать людей, которым бы вы могли доверять финансово. То же самое касается личных отношений. Не самое лучшее время для подписания контрактов, брачных соглашений, финансовых соглашений. Отложите это.

Прекрасная неделя для духовного развития и спокойствия. Ни в коем случае на этой неделе не стоит выяснять отношения, когда есть очень острый конфликт. Этот конфликт может затянуться на очень долгое время, постарайтесь сдержать себя. Неделя будет интересна информационно. Вам может поступить интересная информация, которая повлияет на ход ваших событий. Это могут быть люди, которые могут принести информацию или дать вам такие знания, с которыми вы раньше не сталкивались. Это может быть в бизнесе или даже в направлении психологии. У вас также может быть очень много интересных поездок. Возможны деловые командировки.

Что касается личной жизни, то для Скорпионов, особенно одиноких, это период очень напряженный. Вам будет как никогда хотеться отношений. Вы можете допустить ряд ошибок. Одиноким Скорпионам лучше отказаться от соблазнов и от ошибок, которые они могут допустить. Что касается семейных Скорпионов — здесь могут разгореться настоящие страсти. Поэтому сдерживайте себя, иначе это может стоить вам семейных отношений. Слабые места здоровья — поясничная область позвоночника и почки. Не перегружайте себя напитками, особенно спиртными. Больше гуляйте на свежем воздухе, двигайтесь. Вы любите спорт и это - правильно, занимайтесь им.

Стрельцы

Эта неделя может быть достаточно напряженной. Опять-таки, это может быть только ваше внутреннее состояние. Невероятно желание менять, особенно профессию, желание уволиться, желание начать новые, и может быть, не совсем правильные направления. Не спешите это делать, особенно те Стрельцы, у кого был долгий период неудач или перенагрузки, например, это пищевые направления, ресторанный бизнес. Это могут быть те Стрельцы, которые работали в напряженном графике в медицине, образовании. Воздержитесь от этого. Это всего лишь эмоциональное состояние этой недели. Обязательно при любых обстоятельствах старайтесь отдыхать, переключитесь на что-то приятное. Если хотите, можете съездить отдохнуть: на природу или за границу. Вам нужно обязательно заняться своим внутренним спокойствием. Хорошо бы посетить психолога или пройти психологические тренинги, расслабиться. Эта неделя содержит много соблазнов, которые могут в итоге ничего не принести. Поэтому, если вам и поступят интересные предложения, например, по работе, где вам могут обещать лучшие условия труда или большую заработную плату, хорошую премию, то не стоит пока соблазняться.

Воздержитесь. Скоро Новолуние и это время, когда можно будет гармонично и правильно что-то менять. Финансово для вас эта неделя может быть очень хорошей. И несмотря на ваше нервное перенапряжение, может принести премии, увеличение заработной платы или может поступить поддержка от людей в виде финансов. А когда будете проводить выходные, очень внимательно отнеситесь к своим родным и близким. Дело в том, что на этой неделе у вас могут произойти конфликты, например, с братьями или сестрами либо же с соседями. Поэтому вам следует уединиться или же окружить себя самыми близкими — вторая половинка, дети. Самое лучшее, что вы можете для себя сделать — это дать своему организму восстановить свои силы и привести в порядок свою нервную систему. Поэтому — воздух, прогулки, хорошо проводить время на рыбалке и поддерживайте хорошее настроение. В личных отношениях как раз эта неделя будет достаточно хорошей и спокойной. У одиноких Стрельцов могут быть хорошие знакомства, а у семейных — время, которые проведёте со своей второй половинкой. Именно партнёр может вас сейчас поддержать во всех ваших вопросах.

Козерог

У Козерогов великолепное время погрузиться в работу, в то, что вы больше всего любите делать. Ваше трудолюбие будет иметь хорошие плоды. А вот в отношениях неделя может быть непростая, как в коллективе на работе, так и в личных отношениях. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, находить общий язык с окружением и ни в коем случае не стоит проявлять свой "козерожий" напор, иначе вы сможете многое разрушить. Особое внимание стоит уделить собственным детям, самое время у них поинтересоваться, какие у них интересы, чего бы они хотели. Очень интересное время для тех Козерогов, которые занимаются непосредственно детьми — воспитатели, преподаватели, тренеры. Это время, когда ваши воспитанники могут показывать хороший результат, и вы будете довольны своим трудом. Также это время благоприятно для образования, для самообразования, для самого разного рода информации, которую вы можете хорошо обрабатывать и усваивать. Возможны поездки, командировки, поездки на отдых с семьей и детьми. Что касается любви — одна из самых трудных недель года для вас, особенно для одиноких Козерогов. Рекомендуется воздержаться от любовных приключений и переключиться на что-то другое. Что касается семейных Козерогов — здесь надо проявлять спокойствие, и тогда неделя пройдет хорошо. Постарайтесь не предъявлять претензии своей второй половинке.

Что касается здоровья — неделя немного напряженная. Это касается сердечно-сосудистой деятельности, обратите внимание на свою спину, стоит сделать массаж, побольше двигаться, дышать свежим воздухом, делать кардионагрузки.

Водолей

Для вас эта неделя будет приятной, потому что вы будете полностью погружены в сферу личных отношений и любви, где у вас поджидает удача, но, возможно, и обман. Финансово эта неделя может быть благоприятной — повышение заработной платы, премия, бонусы и даже хорошие денежные сделки к концу недели. Вторая половина недели удачна для купли-продажи недвижимости, для приобретения любого жилья, для оформления документов, связанных с этим. Если Вы риелтор, то вас ожидает много работы.

Прекрасное время для ремонта. Тех Водолеев, которые заняты ремонтными работами, ожидает большая загруженность, особенно во второй половине недели. Также интересной будет неделя для тех Водолеев, которые занимаются творчеством и детьми. Поэтому все творческие начинания, даже если это хобби или какие-то первые шаги, могут иметь успех. Хорошее время для всех, кто занимается блогерством, фриланством. Это прекрасная неделя для того, чтобы уделить внимание собственным детям. Также те Водолеи, которые занимаются детьми, могут начать новый проект. Учителя могут наслаждаться долгожданным общением с детьми, которых они давно не видели. Вообще для всех Водолеев эта неделя прекрасна тем, что они могут заниматься тем, что им нравится. А Водолеи любят заниматься только тем, чем любят заниматься. Поэтому смело начинайте то, что вы давно откладывали. Может, вы давно хотели научиться играть на гитаре, а может быть, вы хотели куда-то поехать и эти поездки могли бы вам принести незабываемые впечатления. А может, вы хотели собрать множество друзей по какому-то поводу или совершить ритрит.

Очень интересный период в любви. На этой неделе вы будете полностью поглощены любовными вопросами. Знакомьтесь, будьте смелее! Точно также и семейным Водолеям эта неделя принесет удачу в отношениях, в общении. Но исключением могут быть такие спорные вопросы, как выбор дома или ремонт. Поэтому лучше отложите их, а займитесь отношениями — проводите время с удовольствием, растворяйтесь друг в друге и отложите важные спорные дела на следующую неделю.

Рыбы

Постарайтесь на этой неделе быть достаточно осторожными. Не стоит принимать близко к сердцу тот огромный информационный поток, который может свалиться на вас. Особенно это касается тех Рыб, которые работают в СМИ, информационных направлениях, либо тех, кто любит смотреть новости, уделяет много времени ненужной информации. Пожалейте себя, вы можете окончательно запутаться и наделать в жизни много ошибок. Это время хорошо подойдёт для релакса, уединения. Проведите время со своими родными и близкими. А также хорошо, особенно тем Рыбам, которым свойственен духовный путь, это ритриты, йога, медитации. Что касается творческих Рыб - для вас тоже хороший период, когда вы можете ярко себя проявить. Особенно это касается тех Рыб, которые занимаются дизайном интерьера или одежды. Хороший период для тех Рыб, которые занимаются социологией или психологией. Если вы будете работать в этот нелегкий период с людьми и поможете им эмоционально, то сможете также разобраться и в своих вопросах. Хорошее время для проведения форумов, тренингов. Обязательно проявляйте себя на этой неделе ярко. Очень интересный период в любви. Главное, чтобы вы не жили иллюзиями, смотрите на вещи реально и тогда у одиноких Рыб может произойти интересное знакомство и интересные возможности для дальнейшего развития отношений. Некоторые Рыбы, которые привыкли видеть рядом друзей, не замечают, что в них давно влюблены. Именно на этой недели ваша дружба может перерасти в любовь. А у семейных Рыб будет прекрасное взаимопонимание, желание вместе уединиться.