Коронавирус Pfizer закупит для утопающей в COVID-19 Индии медикаменты на 70 млн долларов

2021-05-04 12:40

Американский производитель вакцины Pfizer обеспечит Индию медикаментами на $70 млн. Об этом накануне заявил глава компании Альберт Бурла в видеообращении в Twitter.

По его словам, народ Индии столкнулся с "гуманитарным кризисом, ставшим одним из наиболее тяжелых последствий пандемии COVID-19".

"Пациенты, находящиеся в больницах по всей стране, нуждаются в незамедлительной помощи. В связи с этим мы запускаем наиболее масштабную гуманитарную кампанию за всю историю Pfizer", – отметил Бурла.

Компания предоставит Индии необходимые для лечения пациентов с коронавирусом медикаменты на общую сумму $70 млн. По оценкам Pfizer, этого запаса хватит на то, чтобы обеспечивать лекарствами всех больных COVID-19 в больницах по всей стране в течение по меньшей мере 90 дней.

Напомним, в Индии зафиксированы рекордные темпы заражения коронавирусом. Зафиксированы уже 20,3 млн случая заражения, умерли более 220 тысяч человек, выздоровели – 16,6 млн.