Украина Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: какой погоды ждать и в чем опасность

2021-05-05 20:40

В ближайший час и до конца среды, 5 мая, а также в течение суток 6 мая в Киеве и в Киевской области ожидается ухудшение погоды - возможны порывы ветра до 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в официальном Telegram-канале.

Спасатели предупредили жителей столицы и области о приближении атмосферного фронта, который будет сопровождаться сильными порывами ветра.

Они также напомнили о необходимости держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться и нанести вред здоровью людей и имуществу.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду до конца мая. В Украине в мае 2021 погода будет достаточно теплой, ближе к концу месяца придет настоящая жара, но вместе с ней - дожди.