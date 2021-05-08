Украина Долги за коммуналку будут списывать с банковских карт украинцев автоматически

2021-05-08 11:30

В Украине вступило в силу постановление Министерства юстиции об автоматизированном аресте счетов должников по алиментам и коммунальным услугам. Списывать средства для погашения задолженности будут с банковских карт.

В нормативные акты Минюста Украины были внесены существенные изменения, если ранее постановление о "Порядке автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках" касалось лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов, то сейчас под действие данного документа попадают также должники по услугам ЖКХ.

"Месяц назад, 6 апреля, вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины, которым внесены изменения в приказ Минюста «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов». Со вступлением в силу приказа положения этого Порядка относительно автоматизированного ареста средств распространяться на все категории исполнительных документов, предусматривающих взыскание средств с должников - физических и юридических лиц", – сказано в пояснении Министерства юстиции Украины.

Таким образом, подтвержденные в судебном порядке задолженности по коммунальным услугам повлекут за собой арест банковских счетов и автоматическое списание суммы долга.

Однако, на сегодняшний день в Украине к автоматизированной системе исполнительного производства подключились только семь банков из более чем 70-ти, которые зарегистрированы на территории страны. В Минюсте уточнили, что автоматизированное списание задолженностей возможно только со счетов клиентов финансовых учреждений, подключенных к данной системе.