Банковские карты украинцев массово блокируют, кто под угрозой: «Если у клиента…»
2021-05-09 13:30
Заблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все больше
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета.
Подозрения могут возникнуть если:
- Клиент отказывается предоставить дополнительные документы;
- У клиента много платежных карт (без указания числа);
- С клиентом не получается связаться по указанным номеру телефона и адресу;
- Клиент нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
- Клиент требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.
Так, клиент подлежит проверке если:
- объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
- постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
- клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.