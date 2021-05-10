Украина В Украину прибыла большая партия китайской вакцины CoronaVac

2021-05-10 09:40

Украина получила очередную партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac объемом 500 000 доз.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - , сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.