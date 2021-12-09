Коронавирус Стало известно, подходит ли вакцина Coronavac для бустерной дозы

2021-12-09 21:40

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, подходит ли COVID-вакцина Coronavac для бустерной дозы. Об этом сообщает «Суспільне».

По его словам, вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против коронавируса.

Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины, а именно Рfizer и Moderna.

«Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину. Мы сейчас ведем переговоры с производителем Coronavac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть», – отметил глава комитета.

Он также напомнил, что в настоящее время 60% населения Украины не привили против COVID-19 даже второй дозой.