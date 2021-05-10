Украина В Украине анонсировали создание собственного космодрома: озвучен план

2021-05-10 17:00

В Государственном космическом агентстве Украины намерены на протяжении ближайших 5 лет вступить в Европейское космическое агентство и построить космодром.

Об этом сообщил в эфире канала "Первый деловой" глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

По его словам, в центральные органы власти в скором времени будет направлена украинская космическая программа, ключевыми целями которой является вступление в Европейское космическое агентство, создание украинского космодрома и отправка на орбиту семи украинских спутников. Эта программа расчитана на пять лет, на ее реализацию необходимо 15 млрд грн.

Первый спутник Січ 2−30 должен быть запущен уже в декабре 2021 года, он будет использоваться совместно с другими аппаратами в сфере обороны, экономической безопасности, предупреждения стихийных бедствия и прогнозирование урожаев. Также спутники могут следить за несанкционированным использованием лесных массивов и водных ресурсов.

"Благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - подчеркнул Владимир Тафтай.