Украина В Украине анонсировали создание собственного космодрома: озвучен план

2021-05-10 17:00

 

В Государственном космическом агентстве Украины намерены на протяжении ближайших 5 лет вступить в Европейское космическое агентство и построить космодром.

Об этом сообщил в эфире канала "Первый деловой" глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

По его словам, в центральные органы власти в скором времени будет направлена украинская космическая программа, ключевыми целями которой является вступление в Европейское космическое агентство, создание украинского космодрома и отправка на орбиту семи украинских спутников. Эта программа расчитана на пять лет, на ее реализацию необходимо 15 млрд грн.

Первый спутник Січ 2−30 должен быть запущен уже в декабре 2021 года, он будет использоваться совместно с другими аппаратами в сфере обороны, экономической безопасности, предупреждения стихийных бедствия и прогнозирование урожаев. Также спутники могут следить за несанкционированным использованием лесных массивов и водных ресурсов.

"Благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - подчеркнул Владимир Тафтай.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС планирует открыть границы для туристов: названы условия

2021-05-10 19:00

Приложение "Дия" планируют обновить: появится важная функция

2021-05-10 18:40

Беларусь добивается экстрадиции из Украины подозреваемых в попытке свергнуть Бацьку

2021-05-10 15:21

Посол ЕС пояснил, что отпугивает от Украины даже потенциальных инвесторов

2021-05-10 14:42

Еще новости в разделе "Украина"

Приложение "Дия" планируют обновить: появится важная функция

2021-05-10 18:40

В Украине взлетели цены на гречку: сколько стоит

2021-05-10 18:20

В Украине анонсировали создание собственного космодрома: озвучен план

2021-05-10 17:00

​Украину накроет мощный циклон: какие области будут заливать дожди

2021-05-10 16:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Приложение "Дия" планируют обновить: появится важная функция 2021-05-10 18:40
В Украине взлетели цены на гречку: сколько стоит 2021-05-10 18:20
В Украине анонсировали создание собственного космодрома: озвучен план 2021-05-10 17:00
​Украину накроет мощный циклон: какие области будут заливать дожди 2021-05-10 16:40