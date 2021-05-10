Украина В Украине взлетели цены на гречку: сколько стоит

2021-05-10 18:20

Украине стоимость килограмма гречки с января до мая 2020-го выросла с 40 до 50 грн за кг.

Так, по состоянию на 10 мая в супермаркетах стоимость гречки уже достигла рекордных в этом году 50 грн. Это происходит в том числе на фоне запрета РФ на продажу гречки в Украине.

По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ),в 2019 году мы заняли третью позицию среди стран мира по объему производства гречки. Но большинство этой крупы сейчас идет на внутренний рынок, иностранные партнеры в ней не заинтересованы.

"В Европе нет культуры потреблении гречки. Гречка – не экспортно-ориентированный товар, а товар для внутреннего потребления, – говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. – А если гречка не экспортно-ориентирована, значит, большие международные компании не вкладывают в нее деньги, не делают форвардные контракты. Она экономически невыгодна для выращивания".

Из-за этого украинские аграрии в последние годы предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.д.). Поскольку спрос внутри страны есть, а гречки мы выращиваем все меньше, нам приходится ее еще и импортировать.

"За 20 лет объемы производства гречки сократились в 4,6 раза до 104 тыс. тонн в 2020 году. – рассказывает аналитик УКАБ Светлана Литвин. – Если рассматривать структуру поставки гречки в 2020 году, то около 75% потребности обеспечивается собственным производством, а 25% – за счет импортных поставок, половина которых приходится на Российскую Федерацию".