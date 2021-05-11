Украина Украине удалось увеличить поставки вакцины Pfizer до 20 млн доз, Степанов уверяет, что хватит всем

2021-05-11 15:21

Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer, до конца года  Киев получит 20 млн доз вакцины производства Pfizer. 

"Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer", - сообщил глава МОЗ  Максим Степанов на брифинге.

 

По словам чиновника, в этом году Украина должна получить 42 млн доз вакцины, которые уже законтрактованы. Сюда входят: 8 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX, 32 млн доз вакцины – по прямым контрактам между производителями и Украиной.

Из них 20 млн доз вакцина Pfizer-BioNTech, 10 млн доз вакцины производства американской компании Novavax, вакцины AstraZeneca, как по прямым контрактам, так и в пределах COVAX, и вакцины китайской компании Sinovac.

Степанов уверяет, что 42 млн доз - это как раз то количество вакцины, которой достаточно, чтобы большинство взрослого населения привить уже в этом году.

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