Украина Все, что нужно знать о Covid-паспортах в Украине: для чего нужен, где и как оформить

2021-05-13 08:15

Украинцев не будут обязывать оформлять сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге.

"Никого обязывать делать эти сертификаты не будут. Но точно с сертификатом будет удобнее пересекать границу, и мы чувствуем, что такая тенденция есть", - сообщил Кучер.

По его словам, сертификат предварительно будет выдаваться через приложение "Дія". Его можно будет получить непосредственно после прививки. Также в Минздраве работают над тем, чтобы выдавать сертификат в бумажном виде через Центр предоставления административных услуг.

Замминистра здравоохранения отметил, что введение Covid-сертификатов нужно для того, чтобы обеспечить поездки украинцев в Европу. Путешествия могут стать возможными уже летом. Однако их введение не означает, что сразу откроются границы в Европу. Соответствующее решение должен принять Евросоюз.

"Введение Covid-сертификатов точно упростит путешествия в будущем. Я думаю, это будет работать уже летом. Но при этом никого обязывать делать этот сертификат тоже пока не планируется. Но точно с сертификатом удобнее будет пересекать границу", - сказал Кучер.

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