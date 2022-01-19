Коронавирус Великобритания отменяет маски и COVID-паспорта: страна достигла пика коронавируса

2022-01-19 21:20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене ряда ограничений, ранее введенных из-за штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает BBC.

С 26 января в стране отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах - это станет рекомендацией. Кроме того, отменят требование о предъявлении Covid-паспорта для посещения ночных клубов, концертов и других массовых мероприятий.

Джонсон отметил, что теперь власти больше не будут рекомендовать жителям работать из дома, поэтому им стоит обсудить со своими работодателями вопрос о возвращении на работу. Также сообщается, что уже 20 января ученикам старших классов больше не надо будет носить маски в школах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что власти Великобритании призывали беременных женщин вакцинироваться против COVID-19.

Мы также сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в скандал из-за видео с его танцами на нелегальной вечеринке в период локдауна.