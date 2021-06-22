Коронавирус COVID-паспорта для Европы: нардеп рассказал, что предлагают в ПАСЕ

2021-06-22 21:40

Юрий Камельчук рассказал о дебатах на сессии ПАСЕ вокруг темы паспортов вакцинации

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы одной из ключевых тем для обсуждения стало введение COVID-паспортов для пересечения границ.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"Были дебаты по поводу COVID-паспортов, высказывались очень много спикеров, я тоже был одним из спикеров, который подавал свое мнение совместно с политической группой Европейской народной партии... COVID-паспорта могут для кого-то делать хорошие вещи, а для кого-то могут быть преградой и возможностью для нарушения прав человека, когда речь идет об ограничении передвижения или получении определенных услуг и так далее. Моя коллега из Азербайджана также вспоминала, что если даже и будет вводиться подобный документ, то он должен быть не постоянным, а только временным - на время преодоления эпидемии", - рассказал "слуга народа".

Камельчук добавил, что обсуждалась также возможность, чтобы в COVID-паспорта можно было вписывать и другие вещи - "непереносимость определенных препаратов или иные параметры здоровья, которые легко бы считывались в любой стране, то есть это был бы электронный реестр".

Комментируя возможность отмены ПЦР-тестов для пересечения границ, нардеп отметил:

"Конечно, этот вопрос здесь тоже поднимается, между собой представители разных стран общаются. Уверен, что министерства иностранных дел разных стран смогут найти между собой взаимопонимание, так как были подобные ситуации ранее в течение последнего года между различными странами, куда мы попадали без сертификатов, без ПЦР-тестов, просто летали. Затем впоследствии стали просить ПЦР-тесты. Будет ли вообще отказ от ПЦР-тестов - скорее всего, это будет зависеть от решений правительства конкретной страны".