Коронавирус В Украине вводят COVID-"паспорта": что надо знать тем, кто собрался за границу

2021-06-10 17:00

С 1 июля в приложении "Дія" будут запущены COVID-сертификаты для тех украинцев, которые привиты от коронавируса двумя дозами любой вакцины. Они будут действовать как внутри страны, так и за рубежом.

Об этом рассказывает "ТСН".

Украинский COVID-"паспорт" будет содержать QR-код, с помощью которого на границе можно будет проверить информацию о прививках. Документ также можно будет распечатать или на месте вакцинации, или в центрах предоставления административных услуг.

Сертификат о вакцинации будет использоваться как для внутренних потребностей так и для поездок за границу. Действовать в Европе он начнет, как только совет ЕС объявит дату.

Важно, что COVID-"паспорт" будет иметь срок действия, по предварительным данным - 180 дней. Но этот вопрос еще находится в стадии обсуждения в Европейском союзе, а Украина присоединится к его решению.