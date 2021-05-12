Украина В Украине увеличилось количество фальшивых гривневых купюр

2021-05-12 18:20

По итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это примерно в два раза больше, чем по итогам 2019 года, тогда на такое же количество купюр поддельных было около 3 шт.

Об этом свидетельствуют данные мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, увеличение уровня подделок банкнот гривны в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении.

Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

В то же время банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых подделок в банковской системе Украины. Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 млн шт. настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляло всего 0,2 шт.

В НБУ также напомнили, что в странах Европейского Союза в 2020 году показатель подделки банкнот в три раза выше и составлял примерно 17 шт. банкнот евро на 1 млн шт. настоящих банкнот.