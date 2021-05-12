В Украину идет 30-градусная жара с грозами

Украину наконец охватит значительное потепление. В некоторых регионах 16 – 17 мая температура воздуха достигнет до +30 градусов. Кроме этого, прогнозируют дожди и грозы.
Теплеть будет постепенно с 15 мая. Самую большую жару обещают на Востоке и Юге Украины.
Что прогнозируют синоптики
15 мая
Большую часть Украины накроют грозы. Температура воздуха будет держаться на уровне +18...+22 градусов. Сухо будет только в восточных и южных областях. Уже тогда в Запорожье, Донецкой и Луганской областях столбики термометров поднимутся до +25...+28 градусов.
16 мая
Грозы так же будут идти на Западе и в Центре, но охватят еще и Юг. Зато на севере и востоке погода еще больше улучшится. Например, в Киеве будет +24...+26 градусов, в Харькове – +27...+29.
17 мая
Синоптики отмечают, что осадки и грозы еще будут. Они накроют большую часть областей. Несмотря на это, в Украине значительно потеплеет. Жару до +30 градусов обещают на Востоке и Юге. На Севере и в Центре тоже будет жаркая погода – до +26.