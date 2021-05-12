Сразу же после постановления правительства: в Украине подорожал бензин

Сети АЗС повысили стоимость топлива практически сразу же после постановления правительства, которое обяхывает автозаправки предупреждать о повышении цен более чем на 1%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы А-95, информирует enkorr.
Так, в среднем цены на АЗС выросли на 24 коп/л, однако некторые сети подняли стоимость значительно выше. Так, на некоторых заправках повышение составило 1 грн/л и даже 1,2 грн/л.
Также указано, что сети АЗС пересмотрели цены на прошлой неделе из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты.