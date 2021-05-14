Мир К Земле летит астероид размером с футбольное поле - максимально приблизится через две минуты

2021-05-14 13:02

Управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в пятницу, 14 мая, астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Он максимально приблизится к Земле около 13:04 по Киевскому времени.

Как сообщает Express, космическое тело, размер которого составляет 118 метров (длина футбольного поля), движется с большой скоростью - 23 километра в секунду, или более 82 тысяч километров в час.

При этом ни размер космического тела, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты, несмотря на то, что в NASA не считаются потенциально опасными небесные тела диаметром менее 152 метра или пролетающие на расстоянии более 7,55 миллиона километров.