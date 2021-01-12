Мир На Старый Новый год к Земле приблизится опасный астероид: подробности

2021-01-12 17:00 273



К Земле приближается астероид 2020 WU5, в ночь на 14 января он пролетит на расстоянии примерно 8 млн километров от нашей планеты.

Об этом сообщает официальный сайт Лаборатории реактивного движения NASA.

Астероид относится к группе "аполлонов", то есть околоземных объектов. Это означает, что его орбиты смогут пересекать земную с внешней стороны. Согласно расчетам ученых, диаметр астероида составляет от 0,5 до 1,1 километра.

"Увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм. Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 млн километров — он отнесен к потенциально опасным", — сказано в сообщении.

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