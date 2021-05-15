Коронавирус Введут ли в Украине новый локдаун: иммунолог дал печальный прогноз

2021-05-15 11:30

В Украине летом ожидается новая волна эпидемии коронавируса. Однако за неимением тонкого инструментария у медиков по сдерживанию темпов заболевания, система не справится со всплеском и придется вводить новый локдаун.

По словам эпидемиолога Алексея Галимского, у новой волны будет большой потенциал для распространения среди украинцев.

"В Украине зафиксировано почти 2,2 миллиона клинических случаев коронавируса. Клинически выраженными формами болеют порядка 15% человек, контактировавших с вирусом. Соответственно, всего около 20 миллионов человек уже контактировали с вирусом. То есть половина населения. Еще 20 миллионов с вирусом не контактировали. Если в Украине появится более заразный штамм вируса, у нас есть "горючий материал" 20 миллионов человек, плюс 1-2% от 20 миллионов человек, уже контактировавших с вирусом, которые могут заболеть повторно", - пояснил "Апострофу" эпидемиолог.

Ожидается, что летом в Украине уже появится индийский штамм коронавируса. В ситуации всплеска заболеваемости важным фактором сдерживания пандемии становится эпидрасследование. Что это такое? Например, если человек заболел коронавирусом, то в теории эпидемиологи должны отследить все его ближайшие контакты и отправить их на самоизоляцию, чтобы вирус не распространялся дальше. Именно так поступают, например, в Китае.

"Но у нас нет эпидрасследования каждого случая для отслеживания цепочек передачи вируса и выявления всех контактных. В условиях эпидемии все население можно протестировать хоть пять раз, выкинув на это бешенные деньги, но не получить никакого эффекта. Ведь нужно тестировать контактных в инкубационном периоде или в периоде, когда они заразны. Есть две основных цели тестирования: диагностика – когда у человека клинические симптомы и нужно установить ковид или его отсутствие, и тестирование контактных без клинических проявлений, чтобы выявить и изолировать заразных. Но чтобы выявлять контактных и источник заражения, нужно проводить эпидрасследование. А проводить его некому – подготовленных эпидемиологов, которые пришли бы в очаг, просто нет. Хотели было обязать это делать семейных врачей, но семейники завалены лечебной работой, а медреформа от визитов на дом их освободила", - отметил эпидемиолог.

Выходит, что за неимением тонкого инструментария у Украины остается старая добрая "дубина" в качестве основного оружия в борьбе с новой волной коронавируса – очередной локдаун. Вопрос лишь в том, когда его снова введут.