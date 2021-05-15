Мир Война Израиля и Палестины: что говорится в проекте перемирия и чего требует ХАМАС

2021-05-15 11:00

На фоне палестино-израильского конфликта, что обострился, сейчас разрабатывают проект перемирия между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Террористическое движение ХАМАС озвучил требования для деэскалации о прекращении огня.

Это заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль TRT Arabic.

По его словам, Турция, Катар и Египет прилагают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в Секторе Газа и в Иерусалиме. Мешааль подчеркнул, что важнейшими условиями являются: выход оккупации из мечети Аль-Акса, предоставление свободы молитвы и остановка преступного перемещения людей.

Требования ХАМАС:

- вывод израильских силовиков из мечети аль-Акса,

- свободный доступ молящихся в ней,

- прекращения выселения жителей района Шейх-Джаррах,

- освобождение всех задержанных за время последней эскалации.

"Мы сообщили посредникам, первоочередным требованием является прекращение агрессии", - заявил глава политбюро.

Сейчас американские и египетские представители отдельно ведут переговоры. Первые - с израильтянами, а вторые - с группировками в Газе.

"Стороны обсуждают длительное прекращение огня с письменным обязательством не допускать эскалации в будущем. Проект перемирия содержит американо-египетский мониторинг за прекращением огня, реконструкцию Газы и разрешение на ввоз туда строительных материалов", - говорится в сообщении телеканала Al Arabiya, которые ссылаются на собственные источники.

Напомним, армия Израиля продолжает проведение в секторе Газы операции под кодовым названием "Страж стен", которая началась 11 мая. За первые три дня операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы.