Украина Украинцам назвали сроки и условия переоформления субсидии

2021-05-15 12:00

Из-за изменений в программе жилищных субсидий для переоформления этого вида соцпомощи от государства необходимо в период с мая по сентябрь подать обновленное заявление.

Об этом на своем сайте сообщает Министерство соцполитики.

"Во избежание образования очередей, на основании документов, поданных в течение ВСЕХ 5 месяцев неотопительного периода, то есть в мае - сентябре 2021, жилищная субсидия ВСЕМ домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года", — указано в сообщении.

Минсоцполитики отметило, что провести оформление субсидии на оплату услуг ЖКХ можно любым из перечисленных способов:

через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦНАП;

путем обращения в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов горсоветов;

отправив заявление по почте в орган соцзащиты населения;

через электронный сервис на официальном сайте министерства.

Ранее мы писали, что с начала мая вступили в действие нововведения в предоставлении населению Украины субсидий на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг. Замглавы министерства соцполитики Виталий Музыченко рассказал о новациях.

Тем временем СМИ и эксперты рассуждают о том, что внесением изменений правительство хочет лишить субсидий как можно большее количество граждан.