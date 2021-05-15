Украина Закон о снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но еще не действует

2021-05-15 12:30

 

В Украине сегодня вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Однако в действие его введут спустя месяц с дня вступления в силу - 15 июня.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Штраф за незаконное пребывание авто в Украине снижается со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу или растаможить его в Украине.

Закон устанавливается требования для таких авто. Транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Льготное таможенное оформление не распространяется на:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Физлицу не нужно будет дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в другой стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней с 15 мая непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

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