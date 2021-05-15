Украина Фальшивые гривны наводнили Украину: Нацбанк сделал срочное предупреждение

2021-05-15 14:30

 

Украинцев предупредили о фальшивых деньгах, которые наводнили страну

Чаще всего такие деньги сбывают через кассы заведений торговли, быстрого питания и автозаправочных станций. Подделывают банкноты старого образца – номиналом 500 грн образца 2006 года и 200 грн 2007-го.

Об этом предупредила пресс-служба НБУ.

Приблизительное количество фальшивых денег составляет около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот в 2020-м.

В то же самое время банкноты нацвалюты нового поколения (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 грн, введенных в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты. Так, для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически переменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести.

При этом чаще всего подделывали иностранные банкноты таких номиналов: 100 долларов (95% от общего количества изъятых поддельных долларов); 50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро); 5 000 и 1 000 российских рублей (74% и 26% от количества изъятых поддельных российских рублей).

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