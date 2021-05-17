Украина В Кабмине отреагировали на остановку торговли сетями АЗС из-за госрегулирования цен

2021-05-17 11:23

Постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива, сообщили в Минэкономразвития.

По их мнению, действие постановления Кабмина от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и маркировка которого включает определенную торговую марку, предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", - говорится в сообщении.

Ранее несколько сетей АЗС заявили о приостановке продажи премиального дизельного топлива и бензина из-за введения предельного уровня торговой надбавки.

Напомним, госрегулировние цен на топливо правительство ввело 14 мая. Наценка на топливо теперь будет начисляться на среднюю стоимость горючего, которая определяется на основе данных за предыдущую декаду с учетом акциза и НДС.

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