Украина Экс-судья Чаус заявил, вернется в Украину, но потребовал гарантий безопасности

2021-05-17 14:00

Экс-судья Николай Чаус, которого якобы похитил в Молдове, записал обращение, в котором заявил, что его не похищали.

При этом свое местонахождения он не назвал. Чаус также уверяет, что в данное время находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", - заявил Чаус.





