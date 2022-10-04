ВОЙНА В Украине Крым вернется в состав Украины в середине 2023 года - генерал США

2022-10-04 21:00

Украина отбросит россию к довоенным границам в конце 2022 года и вернет себе Крымский полуостров в 2023 году, заявил во вторник бывший американский генерал Бен Ходжес на ежегодном Варшавском форуме по безопасности.

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«Победу праздновать рано, но я убежден, что до конца года украинцы оттеснят россиян к рубежу 23 февраля накануне войны, а к концу следующего лета захватят Крым», - заявил генерал Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, польскому новостному каналу TVN24 BiS.

«Украина достигла такой динамики, которая уже необратима. Мы знаем из истории, что война – это испытание воли и логистики. Понятно, что у украинских солдат больше мотивации, чем у российских», - сказал Ходжес, имея в виду украинские успехи.

«путин делает все, чтобы разрушить единство Запада, но этого не произойдет», - сказал он.

«кремль захочет затянуть конфликт и рассчитывает на то, что мы США, Великобритания, Польша, Германия потеряем интерес и больше не будем поддерживать Украину. Но этого не произойдет», - добавил генерал.

Добавим

Двухдневный форум в польской столице собрал ведущих политиков и представителей оборонной промышленности из ЕС и США.