Украина Полмиллиона пенсионеров получат по 100 гривен: кому установят доплату с 1 июля

2021-05-19 17:40

 

С 1 июля украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен. Доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на "Украинском радио", которое транслировалось в Facebook.

"Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая - в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа - это новая программа", - сказала она.

Как сообщила Лазебная, когда Минсоцполитики анализировало людей, которые подпадают под индексацию, "то вышло где-то полмиллиона человек, которые не попали под индексацию, это люди, которым пенсии назначены в 2019-2020 годах".

Но, по ее словам, после выхода этих людей на пенсию цены продолжали расти.

"Поэтому этим пенсионерам будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа", - сказала Лазебная.

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