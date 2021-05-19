Украина Мошенники в интернете продают фейковые ответы на ВНО-2021

2021-05-19 20:20

 

В УЦОКО работает мощная система защиты информации, а составляют и печатают тесты в условиях строгой конфиденциальности.

В сети мошенники предлагают абитуриентам купить фейковые ответы на ВНО-2021. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования в среду, 19 мая.

"Как и в предыдущие годы, задолго до внешнего независимого оценивания социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями, в частности различные каналы в Telegram", - пояснили в УЦОКО.

Мошенники за деньги предлагают купить тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним. Они каждый раз придумывают новые схемы, уверяя в надежности и достоверности источника информации.

"Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но сто процентов это не будет тест ВНО", - подчеркнули в УЦОКО.

В УЦОКО создали мощную систему защиты информации - тесты составляют и печатают в условиях строгой конфиденциальности.

"Отдельно отметим, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет", - добавили в учреждении.

Абитуриентам посоветовали сосредоточиться на тщательной подготовке к ВНО.

Напомним, что ранее иностранным вузам разрешили создавать филиалы в Украине. Соотвутствующие разрешения будут выдаваться только вузам, которые входят в рейтинги лучших, а вузы государства-агрессора будут лишены такой возможности.

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