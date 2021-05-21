Украина Пассажирам украинских поездов открыли бесплатный доступ к онлайн-библиотеке

2021-05-21 14:23

Укрзализныця открыла пассажирам доступ к онлайн-библиотеке с пятью тысячами книг, треть из которых бесплатные. Однако, услуга будет доступна пока только тем, кто путешествует на скоростных поездах.

Как сообщает пресс-служба УЗ, получить доступ можно с помощью QR-кодов, их разместят в вагонах на специальных наклейках.

"После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ", – говорится в сообщении.

Доступ к библиотеке формально должен работать по всему маршруту следования поезда, но УЗ рекомендует "загружать книги во время остановок поезда на станциях". Это связано с тем, что покрытие мобильным интернетом до сих пор есть не по всей протяженности маршрутов.

В Укрзализныце также подчеркнули, что весь контент - легальный, а подавляющее большинство книг - на украинском языке. Кроме того, есть еще большой ассортимент литературы на английском языке, который постоянно пополняется, а в ближайших планах - довести количество книг в каталоге до 10 тысяч.