В аэропорту Одессы экстренно приземлился летевший из Стамбула пассажирский самолет

В четверг, 20 мая, в международном аэропорту "Одесса" произошла аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс Стамбул-Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, пишет УНИАН.
"Рейс МАУ Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в аэропорту "Одесса". Отказ двигателя. Без пострадавших, - говорится в сообщении. - Все действия экипажа и проведение посадки были осуществлены быстро, профессионально и без сбоев при содействии аварийно-спасательных служб международного аэропорта" Одесса".
Изветсно, что пассажиров рейса доставят в Киев в 21:10 дополнительным самолетом. Всем пассажирам будет предоставлено питание и напитки.
Также сообщается, что большинство пассажиров рейса направлялись в Украину.
"Для транзитных пассажиров будет обеспечен перенос стыковки", - отметили в МАУ.