Украина В аэропорту Одессы экстренно приземлился летевший из Стамбула пассажирский самолет

2021-05-20 20:20

 

В четверг, 20 мая, в международном аэропорту "Одесса" произошла аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс Стамбул-Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, пишет УНИАН.

"Рейс МАУ Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в аэропорту "Одесса". Отказ двигателя. Без пострадавших, - говорится в сообщении. - Все действия экипажа и проведение посадки были осуществлены быстро, профессионально и без сбоев при содействии аварийно-спасательных служб международного аэропорта" Одесса".

Изветсно, что пассажиров рейса доставят в Киев в 21:10 дополнительным самолетом. Всем пассажирам будет предоставлено питание и напитки.

Также сообщается, что большинство пассажиров рейса направлялись в Украину.

"Для транзитных пассажиров будет обеспечен перенос стыковки", - отметили в МАУ.

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Эксперты спрогнозировали, как запуск Северного потока-2 отразится на работе Нафтогаза 2021-05-20 21:00
В аэропорту Одессы экстренно приземлился летевший из Стамбула пассажирский самолет 2021-05-20 20:20