21 мая в Украине стартует внешнее независимое оценивание - правила и условия ВНО-2021

Сегодня, 21 мая, в Украине стартует внешнее независимое оценивание 2021 года. Первым состоится тестирование по химии - на него зарегистрировались 12 744 человека. Об этом говорится на сайте Минобразования.
Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели: 24 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам; 25 мая - тестирование по английскому языку.
Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен к пункту проведения ВНО. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его также не допустят к участию в ВНО.
На тестировании с собой следует иметь:
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи. Участники ВНО оставляют телефоны и другие средства связи в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.