Украина 21 мая в Украине стартует внешнее независимое оценивание - правила и условия ВНО-2021

2021-05-21 11:20

Сегодня, 21 мая, в Украине стартует внешнее независимое оценивание 2021 года. Первым состоится тестирование по химии - на него зарегистрировались 12 744 человека. Об этом говорится на сайте Минобразования.

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели: 24 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам; 25 мая - тестирование по английскому языку.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала сертификата ВНО;
  • паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен к пункту проведения ВНО. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его также не допустят к участию в ВНО.

На тестировании с собой следует иметь:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
  • бутылочку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи. Участники ВНО оставляют телефоны и другие средства связи в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

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