Политика Вступило в силу перемирие между Израилем и сектором Газа - все обстрелы прекращены

2021-05-21 11:01

Вступившее в силу в ночь на пятницу, 21 мая, перемирие между Израилем и сектором Газа сохраняется. Об этом сообщил представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман, пишет The Jerusalem Post.

Он отметил, что с двух часов ночи по Израилю не было выпущено ни одной ракеты.

В связи с этим Израиль снял ограничения на передвижение по дорогам по периметру сектора Газа. Полиция запрещала движения в этих районах из-за угрозы обстрела радикалами ХАМАС.

С утра пятницы трассы между населенными пунктами по периметру границы с сектором Газа, начали открываться для движения в обе стороны.

Военный также сообщил, что армия в ближайшее время проведет анализ обстановки и решит, нужно ли снимать остальные ограничения.

При этом большая часть армейских подразделений, передислоцированных к границе с Газой, пока еще находится там.