Под Каменец-Подольским рухнул воздушный шар с людьми, есть погибший: фото и детали трагедии

Воздушный шар с людьми, совершая полет вблизи поселка Кульчиевцы, задел электрическую линию и упал на землю.
Об этом пишет местное издание Vk-kp.
Трагедия произошла в субботу, 22 мая, в Каменец-Подольском районе.
Отмечается, что тепловой аэростат, пролетая над линией высоковольтных передач, задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.
Один из пассажиров упал на местном кладбище. Медики, прибывшие на место трагедии, проводили реанимационные мероприятия, но пострадавший скончался от полученных травм. Два человека с переломами уже госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще троих "скорые" доставили в травмпункты.
В пресс-службе полиции Хмельницкой области подтвердили информацию о трагедии с воздушным шаром. Силовики отметили, что в результате ЧП погиб один человек, еще пятеро получили тяжелые травмы из-за падения на землю.
"Трагедия произошла 22 мая вечером возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского", - говорится в сообщении.
По факту падения воздушного шара начато досудебное расследование по ч.3 ст. 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов.