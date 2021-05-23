Украина Под Каменец-Подольским рухнул воздушный шар с людьми, есть погибший: фото и детали трагедии

2021-05-23 12:00

 

Воздушный шар с людьми, совершая полет вблизи поселка Кульчиевцы, задел электрическую линию и упал на землю.

Об этом пишет местное издание Vk-kp.

Трагедия произошла в субботу, 22 мая, в Каменец-Подольском районе.

Отмечается, что тепловой аэростат, пролетая над линией высоковольтных передач, задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.

Один из пассажиров упал на местном кладбище. Медики, прибывшие на место трагедии, проводили реанимационные мероприятия, но пострадавший скончался от полученных травм. Два человека с переломами уже госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще троих "скорые" доставили в травмпункты.

В пресс-службе полиции Хмельницкой области подтвердили информацию о трагедии с воздушным шаром. Силовики отметили, что в результате ЧП погиб один человек, еще пятеро получили тяжелые травмы из-за падения на землю.

 

"Трагедия произошла 22 мая вечером возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского", - говорится в сообщении.

По факту падения воздушного шара начато досудебное расследование по ч.3 ст. 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов.

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