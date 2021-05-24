Украина Во вторник Кабмин соберется на внеочередное заседание ради закрытия авиасообщения с Беларусью

2021-05-24 20:00

 

Во вторник, 25 мая, Кабмин Украины соберется на внеочередное заседание, на котором может быть вынесено решение об остановке авиасообщении с Беларусью. МИД уже готовит пакет необходимых документов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщение между Украиной и Беларусью.

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - написал Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил закрыть авиасообщение Украины с Беларусью.

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