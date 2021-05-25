Украина Украинские военные и волонтеры отправили в Донецк тысячи листовок на воздушных шарах

2021-05-25 12:01

Украинские военные и волонтеры отправили на воздушных шарах 8 тысяч листовок в сторону Донецка, который контролируют сепаратисты "ДНР". Об этом сообщает Донбасс. Реалии в Facebook.

"8 тысяч листовок отправили на Донецк по воздуху участники организации Третья сила и украинские военные. Акцию посвятили Дню вышиванки", – говорится в сообщении.

Указано, что посылки на желтых и голубых шариках, наполненных водородом, стартовали из района неподалеку от Донецкого аэропорта.

Представитель организации Третья сила Влад Борода подчеркнул, что этой акцией хотят поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась.

"Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил Борода.