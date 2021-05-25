Мир Известны результаты теста на наркотики победителя Евровидения-2021 Давида Дамиано

2021-05-25 11:04

Стали известны результаты теста на наркотики Давида Дамиано, которого обвинили в употреблении запрещенных препаратов во время конкурса. Напомним, обвинения основывались на видео, на котором певец наклоняется к столу.

Как сообщается на сайте Евровидения, тест музыкант проходил добровольно и его результат оказался отрицательным. Это зафиксировал Европейский вещательный союз (EBU).

Представители EBU заявили, что вопрос о нарушении итальянцем антинаркотических правил конкурса закрыт.

"В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым", — говорится в заявлении организации.

В Европейском вещательном союзе также встревожены тем, что "неточные предположения" омрачили дух и результаты Евровидения и затронули несправедливым образом артистов Mаneskin.

"Мы хотим еще раз поздравить Mаneskin и пожелать им огромных успехов. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с нашим итальянским участником над продюсированием зрелищного конкурса песни "Евровидение" в Италии в следующем году", - говорится в сообщении.